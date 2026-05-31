Глава УФНС: занижение показателей и дробление бизнеса — это не адаптация, а путь к налоговым рискам, доначислениям и потере репутации

В своем выступлении на тему «Адаптация к новым налоговым условиям» руководитель УФНС по Самарской области Кирилл Князев назвал неправомерные методы налогоплательщиков: это занижение показателей и дробление бизнеса.

«Налоговое законодательство в 2026 году претерпело значительные изменения. Наша общая задача — не просто констатировать новые нормы, но и помочь бизнесу адаптироваться законными способами. Занижение показателей и дробление бизнеса — это не адаптация, а путь к налоговым рискам, доначислениям и потере репутации. Необходимо выбирать открытые законные способы: они есть, они работают, и мы готовы помогать бизнесу ими пользоваться», — подчеркнул Князев.

Отмечено, что глава регионального налогового ведомства также озвучил меры, направленные на адаптацию налогоплательщиков к изменениям налогового законодательства.