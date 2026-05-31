🏄 Налоговики вышли на пляжи
С мая 2026 года на территории Приморского края возобновлена работа налоговых постов в местах массовой торговли и отдыха граждан. Они оперативно проводят профилактические и контрольные мероприятия по соблюдению требований о применении ККТ.
Отдыхающим и жителям напомнили о необходимости требовать кассовый чек при каждом расчете, а также сообщили о возможности обратиться в налоговый пост.
Предприниматели, работающие в туристических зонах, получили консультации по вопросам соблюдения требований законодательства о применении ККТ, а некоторые из них — предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.
График работы и места размещения налоговых постов публикуются ежемесячно, уточнило УФНС.
