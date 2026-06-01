Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
КПП общ моб
🔴 Бесплатный вебинар → Налоговые послабления весны 2026: что нужно сделать бухгалтеру сейчас
Социальная поддержка

СФР: будет ли налоговый кешбэк, если родитель работает по контракту

Если НДФЛ платили – не важно, каким образом оформлены трудовые отношения.

Соцфонд ответил, будет ли ежегодная семейная выплата, если трудовые отношения оформлены контрактом.

«Да, при соблюдении прочих условий назначения. На решение по заявлению, в частности, влияет факт уплаты НДФЛ в году, предшествующем году обращения. Если НДФЛ уплачен, не важно, каким образом оформлены трудовые отношения», — пояснил СФР.

Выплату не назначат, если единственным доходом был доход от самозанятости или от предпринимательской деятельности на спецрежимах без уплаты НДФЛ, добавил фонд.

Автор

Начать дискуссию

ГлавнаяПодписка