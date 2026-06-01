СФР: будет ли налоговый кешбэк, если родитель работает по контракту

Соцфонд ответил, будет ли ежегодная семейная выплата, если трудовые отношения оформлены контрактом.

«Да, при соблюдении прочих условий назначения. На решение по заявлению, в частности, влияет факт уплаты НДФЛ в году, предшествующем году обращения. Если НДФЛ уплачен, не важно, каким образом оформлены трудовые отношения», — пояснил СФР.

Выплату не назначат, если единственным доходом был доход от самозанятости или от предпринимательской деятельности на спецрежимах без уплаты НДФЛ, добавил фонд.