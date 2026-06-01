💲 Курс доллара, евро и юаня на 1 июня 2026 года
На 1 июня 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 71 рубль, курс евро — 82,6.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 1 июня 2026 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
71,0224 рубля
Евро
82,6369 рубля
Юань
10,4865 рубля
Главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков рассказал, что на фоне продаж валюты экспортерами и крупных операций на долговом рынке, курс всю неделю держался в диапазоне 10,41-10,65 рублей за юань. Сейчас дополнительное давление на курс может создать рост объема валютных покупок Минфина, поэтому ожидается коридор 10,4-10,7 рублей.
