Импортерам из стран ЕАЭС дали отсрочку на месяц по уплате обеспечительного платежа по СПОТ

С 1 по 30 июня 2026 года импортеры из Армении, Казахстана и Киргизии освобождаются от внесения обеспечительного платежа. Для поставок из Беларуси этот период продлен до 1 ноября 2026 года. В течение этого времени компаниям достаточно формировать документы о предстоящей поставке в информационной системе ФНС и получать QR-коды для передачи перевозчикам.

Изменения внесены постановленим Правительства от 29 мая 2026 года № 641.

С 1 июня 2026 года система подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ) начала работать в полноценном режиме. Она регулирует ввоз товаров автомобильным транспортом из стран ЕАЭС. Импортеры обязаны уведомлять ФНС о планируемых поставках через сервис заявителя или по ТКС, указывая сведения о грузе и транспорте.

После завершения переходного периода, начиная с 1 июля 2026 года, импортеры должны будут вносить обеспечительный платеж до момента ввоза товара. В дальнейшем этот залог учитывается в декларации по косвенным налогам, уменьшая налоговые обязательства на сумму внесенных средств.

Система СПОТ внедрена для контроля импорта из стран ЕАЭС до пересечения российской границы и минимизации рисков работы с техническими компаниями.