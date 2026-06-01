Покупателей предупредят об экономии на ингредиентах прямо на лицевой стороне упаковки продуктов
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил главе Минпромторга Антону Алиханову ввести обязательное информирование покупателей о замене базовых ингредиентов на более дешевые аналоги.
Инициатива призвана бороться со «скрытой шринкфляцией качества», когда рецептура продукта ухудшается при сохранении привычного дизайна и названия.
Сейчас информация об изменениях состава часто указывается мелким шрифтом, из-за чего покупатели не замечают подмены натуральных компонентов искусственными ароматизаторами или заменителями молочного жира.
Согласно идее, на лицевой стороне упаковки должна появиться четкая маркировка, например: «Использованы более дешевые ингредиенты» или «Рецептура изменена для снижения стоимости товара».
«Прошу рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство о защите прав потребителей и технические регламенты, направленные на обязательное информирование о существенном изменении состава пищевой продукции», — объяснил Борис Чернышов.
Ожидается, что такая мера сделает рынок прозрачнее и заставит производителей сохранять заявленные свойства продукции.
Комментарии4
А с первоначальным составом россиян уже знакомят? В том числе с указанием стоимости ингридиентов?
кароче так....
на каждой упаковке , должен крупными буквами быть напечатан полная рецептура этого товара, с полной калькуляцией !