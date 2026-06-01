ФНС утвердила новую форму декларации по косвенным налогам

При импорте товаров из стран ЕАЭС с 1 июня 2026 применяется система СПОТ, а с 1 июля 2026 отменен аванс по акцизу для алкопродукции. Эти изменения учли в новой форме.

ФНС утвердила новую форму декларации по НДС и акцизам при импорте товаров в Россию с территории ЕАЭС.

Приказ ведомства от 08.05.2026 № КЧ-1-3/299@ опубликован на портале правовой информации 30 мая 2026 года.

Действующая форма декларации утверждена приказом ФНС от 27.09.2017 № СА-7-3/765@.

Но с 1 июня 2026 года импортеры обязаны использовать систему СПОТ. Теперь до фактического ввоза товаров на автомобиле необходимо за 2 дня направить документ о предстоящей поставке (ДОПП) через систему ФНС и внести обеспечительный платеж. Эти суммы в дальнейшем засчитываются в счет уплаты косвенных налогов.

Также учтены требования Федерального закона от 28.11.2026 № 425-ФЗ, который с 1 июля 2026 года отменяет авансовый платеж акциза для производителей алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Приказом утверждены форма налоговой декларации по косвенным налогам (налогу на добавленную стоимость и акцизам) при импорте товаров на территорию РФ с территории государств-членов ЕАЭС, порядок ее заполнения и формат представления.

Также обновили контрольные соотношения для проверки декларации (КНД 1151088). Они включены в единый перечень, утвержденный приказом ФНС от 29.02.2024 № ЕД-7-3/164@.

Обновленная форма декларации вступит в силу 30 июля 2026 года. Применять ее нужно при подаче отчетности за июль 2026 года.