ФНС утвердила новую форму декларации по косвенным налогам
ФНС утвердила новую форму декларации по НДС и акцизам при импорте товаров в Россию с территории ЕАЭС.
Приказ ведомства от 08.05.2026 № КЧ-1-3/299@ опубликован на портале правовой информации 30 мая 2026 года.
Действующая форма декларации утверждена приказом ФНС от 27.09.2017 № СА-7-3/765@.
Но с 1 июня 2026 года импортеры обязаны использовать систему СПОТ. Теперь до фактического ввоза товаров на автомобиле необходимо за 2 дня направить документ о предстоящей поставке (ДОПП) через систему ФНС и внести обеспечительный платеж. Эти суммы в дальнейшем засчитываются в счет уплаты косвенных налогов.
Также учтены требования Федерального закона от 28.11.2026 № 425-ФЗ, который с 1 июля 2026 года отменяет авансовый платеж акциза для производителей алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Приказом утверждены форма налоговой декларации по косвенным налогам (налогу на добавленную стоимость и акцизам) при импорте товаров на территорию РФ с территории государств-членов ЕАЭС, порядок ее заполнения и формат представления.
Также обновили контрольные соотношения для проверки декларации (КНД 1151088). Они включены в единый перечень, утвержденный приказом ФНС от 29.02.2024 № ЕД-7-3/164@.
Обновленная форма декларации вступит в силу 30 июля 2026 года. Применять ее нужно при подаче отчетности за июль 2026 года.
