Кабмин ограничил вывоз авиакеросина до 30 ноября 2026 года

1 июня 2026 года стало известно, что ограничение на вывоз авиакеросина из России будет действовать до 30 ноября 2026 года включительно. Премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал постановление правительства от 30 мая 2026 года №646.

«Цель принятого решения – обеспечение стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке», — сказано на сайте кабмина.

Запрет распространяется в том числе на авиакеросин, который компании приобрели на биржевых торгах.

Однако есть и исключения: запрет не коснется топлива в технологических емкостях, которое используют воздушные суда в пути следования, а также партий авиакеросина, помещенных под таможенную процедуру до вступления документа в силу. Кроме того, ограничения не затронут поставки, которые осуществляют в рамках межправительственных соглашений.