Труд женщин-кочевниц официально признают — они смогут получать пенсии

В профессиональный стандарт «Животновод» включили новую трудовую функцию «работник кочевого жилища». Это позволит женщинам кочевницам, чья работа ранее не учитывалась официально, получать пенсионные права наравне с другими работниками Крайнего Севера.

1 июня 2026 года собрание депутатов Ненецкого автономного округа внесло в Госдуму законопроект, по которому женщины-кочевницы смогут получать пенсии.

С 1 сентября 2025 года вступил в силу приказ Минтруда № 123н, который дополняет профессиональный стандарт «Животновод» новой трудовой функцией — «работник кочевого жилища». Решение направлено на защиту трудовых прав женщин‑кочевниц, чья деятельность традиционно не отражалась в документах и не давала права на государственные меры поддержки.

Кочевой образ жизни предполагает постоянные перемещения вместе с семьей, а на женщин ложится значительный объем работ: строительство и разбор кочевого жилья, ведение хозяйства, шитье одежды и обуви, выделка шкур, заготовка дров и воды, приготовление пищи, уборка и обслуживание жилища. Несмотря на тяжелые условия труда, многие женщины официально не числились работающими и могли рассчитывать только на социальную пенсию.

Законопроект также устранит правовую неопределенность вокруг работников оленеводческих бригад, которых ранее нередко оформляли как «чумработниц» — должность, не предусмотренную квалификационными справочниками. На практике такие работники выполняли функции оленеводов, что давало право на досрочную пенсию, однако документальное подтверждение часто вызывало сложности.

В связи с разграничением функций «оленевод» и «работник кочевого жилища» предлагается внести изменения в ст. 32 закона «О страховых пенсиях». Это позволит корректно учитывать стаж жителей Арктической зоны и Крайнего Севера, включая представителей коренных малочисленных народов, и обеспечит им доступ к досрочному пенсионному обеспечению.

Если законопроект примут, он вступит в силу со дня его официального опубликования.