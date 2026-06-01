Труд женщин-кочевниц официально признают — они смогут получать пенсии
1 июня 2026 года собрание депутатов Ненецкого автономного округа внесло в Госдуму законопроект, по которому женщины-кочевницы смогут получать пенсии.
С 1 сентября 2025 года вступил в силу приказ Минтруда № 123н, который дополняет профессиональный стандарт «Животновод» новой трудовой функцией — «работник кочевого жилища». Решение направлено на защиту трудовых прав женщин‑кочевниц, чья деятельность традиционно не отражалась в документах и не давала права на государственные меры поддержки.
Кочевой образ жизни предполагает постоянные перемещения вместе с семьей, а на женщин ложится значительный объем работ: строительство и разбор кочевого жилья, ведение хозяйства, шитье одежды и обуви, выделка шкур, заготовка дров и воды, приготовление пищи, уборка и обслуживание жилища. Несмотря на тяжелые условия труда, многие женщины официально не числились работающими и могли рассчитывать только на социальную пенсию.
Законопроект также устранит правовую неопределенность вокруг работников оленеводческих бригад, которых ранее нередко оформляли как «чумработниц» — должность, не предусмотренную квалификационными справочниками. На практике такие работники выполняли функции оленеводов, что давало право на досрочную пенсию, однако документальное подтверждение часто вызывало сложности.
В связи с разграничением функций «оленевод» и «работник кочевого жилища» предлагается внести изменения в ст. 32 закона «О страховых пенсиях». Это позволит корректно учитывать стаж жителей Арктической зоны и Крайнего Севера, включая представителей коренных малочисленных народов, и обеспечит им доступ к досрочному пенсионному обеспечению.
Если законопроект примут, он вступит в силу со дня его официального опубликования.
