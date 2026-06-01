Российский бизнес становится осторожнее, на рынке будет трансформация – глава ТПП
Предприниматели ожидают ужесточения условий работы во втором полугодии 2026 года, что связано с прогнозируемым уровнем ключевой ставки и замедлением темпов роста ВВП.
Так считает президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин
«Во второй половине 2026 года, на мой взгляд, бизнес ждет неприятная вещь — сжатие пространства для ошибки. Значит, дешевых денег и широкого спроса, которые могли бы прикрыть управленческие просчеты, у бизнеса не будет», — заявил он.
По его словам, ЦБ закладывает среднюю ключевую ставку на уровне 14–14,5%, а Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП около 0,4%. В таких условиях компании, которые работали на низкой марже и заемном капитале, столкнутся с серьезными ограничениями.
Катырин уверен, что рынок ждет трансформация: часть микробизнеса перейдет в самозанятость или найм, другие предприниматели будут искать возможности для кооперации с крупными заказчиками.
Укрепление позиций ожидает только те компании, которые имеют доступ к кадрам, оборотному капиталу и понятной нише.
