📢 Через час стартует Большой БухСтрим‑2026!

Уже через час начнется ХI Всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка». Участников ждут три потока, десятки практических разборов и более 25 экспертов, которые расскажут, как работать с учетом и налогами после реформы 2026 года.

5 июня 2026 года в 10:00 мск начнется ХI Всероссийская бухгалтерская конференция «Большой БухСтрим‑2026».

В этом году программа стала еще шире: участников ждут три параллельных потока и более 25 экспертов, которые разберут ключевые изменения в учете и налогообложении после реформы 2026 года.

В фокусе конференции — практика работы с НДС на ОСНО и УСН, выездные проверки, учет на маркетплейсах, особенности учета в рознице, общепите и строительстве. Отдельный блок посвящен тому, как ФНС использует ИИ и какие новые риски это создает для бизнеса.

Конференция будет полезна бухгалтерам, главным бухгалтерам, специалистам маркетплейсов, аутсорсерам, владельцам бизнеса и руководителям. Для каждой категории мы подготовили практические кейсы, разборы сложных ситуаций и рекомендации по налоговой безопасности и оптимизации.

Трансляции идут сразу на нескольких площадках:

Комната 1, где обсуждают налоговую реформу 2026 года;

Комната 2 с основными темами e-comm и маркетплейсы;

Комната 3 — реальный сектор экономики.

Участники получат доступ ко всем трансляциям, смогут задать вопросы спикерам и присоединиться к закрытому телеграм‑чату конференции.

Также вы можете задать спикерам свои вопросы в MAX и в Telegram.