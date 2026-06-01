Семьям с детьми могут увеличить срок ипотечных каникул до 12 месяцев

Миронов считает, что срока в полгода недостаточно для восстановления финансового положения в условиях высокой ипотечной нагрузки.

Депутат Сергей Миронов предлагает расширить льготный период для заемщиков с несовершеннолетними детьми или беременностью от 22 недель. Мера призвана защитить семейные бюджеты при потере работы или падении доходов.

Обращение он направил главе кабмина Михаилу Мишустину.

Инициатива касается случаев, когда жизненные обстоятельства объективно влияют на платежеспособность – например, потеря работы или существенное снижение доходов .

Согласно данным ЦБ РФ, на конец 2025 года количество россиян с непогашенной ипотекой достигло 11 млн человек. За два года число заемщиков и созаемщиков выросло на 7%, что делает вопрос доступности жилья и сохранения права собственности критически важным.

«В нынешней экономической ситуации шести месяцев для решения финансовых проблем может оказаться недостаточно. По этой причине мы предлагаем увеличить льготный период вдвое. Такое решение будет способствовать предупреждению утраты единственного жилья и снижению риска образования большого просроченного долга», — заявил Миронов.

Сейчас порядок предоставления отсрочки регулирует закон «О потребительском кредите (займе)». Он позволяет заемщикам, оформившим ипотеку на единственное жилье, приостановить платежи или снизить их размер на срок до шести месяцев.