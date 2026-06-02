ФНС предупреждает: передача транспорта другому лицу без регистрации не освобождает от налога

Транспортный налог платят те, на кого зарегистрирован транспорт.

Обязанность по уплате транспортного налога сохраняется за прежним владельцем до момента снятия автомобиля с регистрации. Об этом напомнила ФНС в письме от 25.05.2026 № БС-36-21/4346@ с обзором ВС № 3/2026.

Фактическая передача транспортного средства другому лицу не освобождает собственника от налоговых платежей, если запись в реестре ГИБДД не изменена, предупредили налоговики.

То есть плательщиком налога признается лицо, на которое зарегистрирован автомобиль.

Кроме того, ФНС разъяснила, что неполучение налогового уведомления не снимает ответственности за неуплату, если документ был направлен налогоплательщику надлежащим образом.