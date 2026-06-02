На АУСН в одной операции содержится сумма налоговой и не налоговой базы: налоговая объяснила, что делать

Операцию можно переразметить в ЛК банка и разделить базы.

У ИП на АУСН в одной операции прихода содержится сумма налоговой базы и не налоговой базы.

Как разделить эту операцию, спросил предприниматель в чате ФНС.

Налоговики рекомендуют провести разметку (переразметку) в ЛК банка, выделив из суммы операции сумму неналоговой базы, и указать соответствующий тип операции – «неналоговая база».

