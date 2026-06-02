Разъяснение ФНС: заверять ли нотариально решение единственного участника о ликвидации ООО

Если в уставе не предусмотрено иное – решение единственного участника заверяют нотариально.

Налоговая служба ответила в чате, нужно ли нотариально заверять решение о добровольной ликвидации ООО единственного участника, или к форме 15016 о ликвидации можно приложить незаверенное решение.

Необходимость нотариального удостоверения решения о ликвидации общества должна определяться с учетом требований подп. 3 п. 3 ст. 67.1 ГК, уточнили налоговики.

Согласно норме, принятие общим собранием участников компании решения на заседании и состав участников, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения, если иной способ не предусмотрен уставом такого общества либо решением общего собрания участников

Альтернативные способы – это подписание:

протокола всеми участниками или частью участников;

с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения;

иным способом, не противоречащим закону.

Требование о нотариальном удостоверении распространяется также на решение единственного участника (п. 3 Обзора судебной практики по некоторым вопросам применения законодательства о хозяйственных обществах, утвержденного Президиумом Верховного Суда 25.12.2019), подчеркнули налоговики.

