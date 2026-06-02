Правительство обновило правила предоставления платных медицинских услуг
Правительство утвердило новый порядок оказания платных медицинских услуг. Постановление от 30.05.2026 № 659 опубликовано на госпортале правовой информации 1 июня 2026 года.
Теперь клиенты смогут оформлять соглашения с клиниками через официальные сайты или мобильные приложения медицинских организаций.
Новые правила вступят в силу 1 сентября 2026 года и будут действовать в течение пяти лет — до 1 сентября 2031 года.
