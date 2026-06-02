Глава ТПП: цифровой рубль еще рано внедрять из-за проблем с интернетом

Предприниматели опасаются, что новая форма валюты станет дополнительным операционным риском для предпринимателей, ведь еще не решены проблемы со стабильным мобильным интернетом.

Массовое внедрение цифрового рубля в текущих условиях выглядит преждевременным из-за нестабильной работы мобильного интернета и банковских сервисов, считает президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин.

Предприниматели сильно зависят от электронных сервисов, касс и банковских приложений. Регулярные сбои в работе интернета делают использование цифрового рубля рискованным для повседневных расчетов.

«Цифровой рубль может быть полезен в бюджетных выплатах, субсидиях, грантах, госзакупках, целевом финансировании. Там государству важны прозрачность, адресность и контроль движения средств. Для обычного предпринимателя выгода пока менее очевидна», — сказал Сергей Катырин.

Также он добавил, что для международных операций нужно создать совместимые платформы, новые правила валютного контроля и гарантии исполнения платежей.

Цифровой рубль — третья форма национальной валюты, тестирование которой началось в августе 2023 года. С 1 октября 2025 года его начали применять для выплаты социальных пособий, а полноценный массовый запуск запланирован на 1 сентября 2026 года.