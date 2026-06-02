Силовики накрыли площадку с «бумажным» НДС — ущерб составил больше 1 млрд рублей

Уголовные дела возбудили против бухгалтеров, юристов, IT-специалистов и экс-сотрудников силовых структур, которые помогали бизнесу уклоняться от уплаты налогов через «бумажный» НДС.

Правоохранительные органы завершили первый этап расследования уголовного дела в отношении более 20 фигурантов, которые организовали схему ухода от налогов через фиктивные сделки с фирмами-однодневками.

В преступную группу входили юристы, бухгалтеры, IT-специалисты и бывшие сотрудники силовых структур. Уголовное дело уже насчитывает около 900 томов. Следствие установило, что участники схемы использовали удаленный сервер в США для координации действий и формирования фиктивной документации. Площадка работала более года в Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае, Вологде, Новосибирской и Белгородской областях.

«Пока приблизительный по этому делу ущерб составляет свыше 1 млрд рублей, но эта цифра может возрасти», — уточнил собеседник агентства в правоохранительных органах.

За свои услуги организаторы схемы взимали комиссию от 1,4% до 3,3% от суммы фиктивных счетов-фактур. По версии следствия, услугами площадки пользовались более 37 тыс. предприятий реального сектора экономики, включая строительные и торговые компании. Действия участников квалифицированы по п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 173.3 УК.

«Бумажный» НДС — это схема, при которой в документах отражаются операции без реального обмена товарами, что позволяет компаниям завышать «входящий» НДС и незаконно снижать налоговые платежи. С декабря 2024 года действует уголовная ответственность за организацию подобных площадок.

