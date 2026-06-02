Силовики накрыли площадку с «бумажным» НДС — ущерб составил больше 1 млрд рублей
Правоохранительные органы завершили первый этап расследования уголовного дела в отношении более 20 фигурантов, которые организовали схему ухода от налогов через фиктивные сделки с фирмами-однодневками.
В преступную группу входили юристы, бухгалтеры, IT-специалисты и бывшие сотрудники силовых структур. Уголовное дело уже насчитывает около 900 томов. Следствие установило, что участники схемы использовали удаленный сервер в США для координации действий и формирования фиктивной документации. Площадка работала более года в Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае, Вологде, Новосибирской и Белгородской областях.
«Пока приблизительный по этому делу ущерб составляет свыше 1 млрд рублей, но эта цифра может возрасти», — уточнил собеседник агентства в правоохранительных органах.
За свои услуги организаторы схемы взимали комиссию от 1,4% до 3,3% от суммы фиктивных счетов-фактур. По версии следствия, услугами площадки пользовались более 37 тыс. предприятий реального сектора экономики, включая строительные и торговые компании. Действия участников квалифицированы по п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 173.3 УК.
«Бумажный» НДС — это схема, при которой в документах отражаются операции без реального обмена товарами, что позволяет компаниям завышать «входящий» НДС и незаконно снижать налоговые платежи. С декабря 2024 года действует уголовная ответственность за организацию подобных площадок.
Недавно мы писали, что налоговики накрыли сеть бумажного НДС. Больше 40 тыс. компаний получили фиктивные вычеты на 1,2 трлн рублей.
Начать дискуссию