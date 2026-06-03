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Нейросети и ИИ

Критические уязвимости в мобильных приложениях выросли на 63% из-за ошибок нейросетей

В мобильных мобильных приложениях стало больше уязвимостей, а число критических угроз превысило 19 тыс. случаев. Эксперты связывают это с массовым использованием ИИ при разработке, который тиражирует ошибки и использует небезопасные методы хранения данных.

По итогам 2025 года специалисты выявили 48,8 тыс. уязвимостей в популярных российских мобильных программах. Показатель вырос на 63% по сравнению с результатами 2024 года. Количество критических угроз превысило 19 тыс. случаев.

Такая динамика связана с активным внедрением искусственного интеллекта в процесс написания кода. Разработчики все чаще используют ИИ-инструменты, которые тиражируют ошибки и небезопасные методы хранения данных. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование AppSec Solutions.

Наибольшее число проблем обнаружили в категориях «Игры», «Стриминговые платформы», «Финансы», «СМИ» и бизнес-приложениях. В финансовом секторе ситуация осложнилась особенно сильно: количество критических уязвимостей выросло десятикратно и достигло 1 921 случая.

Среди основных угроз эксперты выделяют небезопасное хранение токенов, ключей и персональной информации пользователей. По словам аналитиков, именно использование ИИ-сгенерированного кода стало одним из ключевых факторов, способствующих распространению таких уязвимостей.

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fkmrf123

Комментарии

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  • Вита Фамилия
    Бухгалтер

    С каждым годом всё страньше и страньше этот ИИ) Только люди не меняются - лень, двигатель прогресса.

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