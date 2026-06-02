Совфед ужесточил контроль за золотом и легализовал частные сделки с инвестиционными монетами
2 июня 2026 года комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам поддержал законопроект, который вводит дополнительные требования к участникам отрасли.
Аффинажные организации не смогут принимать драгметаллы, если сведения о них в системе не подтверждают подлинность происхождения.
Ко второму чтению в документ внесли поправки, которые наделяют Федеральную пробирную палату правом утверждать критерии прослеживаемости металлов в ювелирных изделиях. Ведомство также будет проверять аффинажные организации на соответствие установленным требованиям.
Для бизнеса предусмотрели послабление: теперь перевозить сырье с низким содержанием драгметаллов можно без привлечения специализированных транспортных компаний.
«Кроме того, устанавливается возможность перевозки бедно содержащего сырья без привлечения специализированной транспортной компании, что облегчает требования для бизнеса», — сказала директор департамента госрегулирования отрасли драгметаллов и драгоценных камней Минфина Юлия Гончаренко.
Законопроект также расширяет перечень исключений для сделок с монетами из драгоценных металлов. Физлица без статуса ИП смогут совершать такие операции между собой, что вносит необходимую конкретику в регулирование этого сегмента.
\\\\\\.....распечатать, отправить, подписать, вернуть один из двух экземпляров, организовать хранение....../////
А равно и подделать с внесением корректуры посредством той же самой электроники или как говорил литературный герой в "12 стульев" О. Бендер, что: "При развитии печатного дела......", с прямым намеком на тот факт, что уже в те времена никто и не отчег
А уж с электронными ГПХ вообще можно даже и не заикаться в этом вопросе.🤔