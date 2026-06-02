Совфед ужесточил контроль за золотом и легализовал частные сделки с инвестиционными монетами

Новые правила обяжут аффинажные организации использовать государственную информационную систему для отслеживания цепочек поставок. Это позволит подтвердить легальность происхождения сырья и снизить долю теневого рынка.

2 июня 2026 года комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам поддержал законопроект, который вводит дополнительные требования к участникам отрасли.

Аффинажные организации не смогут принимать драгметаллы, если сведения о них в системе не подтверждают подлинность происхождения.

Ко второму чтению в документ внесли поправки, которые наделяют Федеральную пробирную палату правом утверждать критерии прослеживаемости металлов в ювелирных изделиях. Ведомство также будет проверять аффинажные организации на соответствие установленным требованиям.

Для бизнеса предусмотрели послабление: теперь перевозить сырье с низким содержанием драгметаллов можно без привлечения специализированных транспортных компаний.

«Кроме того, устанавливается возможность перевозки бедно содержащего сырья без привлечения специализированной транспортной компании, что облегчает требования для бизнеса», — сказала директор департамента госрегулирования отрасли драгметаллов и драгоценных камней Минфина Юлия Гончаренко.

Законопроект также расширяет перечень исключений для сделок с монетами из драгоценных металлов. Физлица без статуса ИП смогут совершать такие операции между собой, что вносит необходимую конкретику в регулирование этого сегмента.