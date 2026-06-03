ВЦИОМ: наличие стартового капитала больше не гарантирует успеха в бизнесе

2 июня 2026 года ВЦИОМ представил результаты мониторинга, согласно которым доля фактических предпринимателей в стране достигла почти 10%. При этом число новых компаний по итогам 2025 года обновило исторический минимум за последние 15 лет.

Желание открыть собственное дело сохраняется у трети россиян, однако реальные шаги по запуску бизнеса предпринимают лишь немногие. Индекс предпринимательских намерений, отражающий готовность переходить от планов к действиям, за десять лет упал на 6 пунктов и составил 28 пунктов, что сопоставимо с уровнем 1991 года.

В текущих условиях бизнес все чаще выбирает индивидуальное предпринимательство как более доступный вариант с точки зрения стартовых затрат и административной нагрузки.

Практические действия для запуска своего дела — регистрацию, поиск помещения или получение кредита — совершает только каждый восьмой из числа желающих стать предпринимателем. Около половины потенциальных бизнесменов предпочитают откладывать старт на неопределенный срок. Основными барьерами для них стали возраст, состояние здоровья и нехватка финансовых ресурсов.