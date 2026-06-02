⚡️ Итоги дня: цены на свадьбу подскочили на 30-40%, Сербия может отменить безвизовый режим с РФ, спрос на ученых упал почти на 14%

Россия за первые четыре месяца года нарастила экспорт водки в Азербайджан на 55%, показатель превысил 2,2 млн долларов.

Россельхознадзор вводит со 2 июня 2026 временные ограничения на ввоз плодов косточковых культур и свежего винограда из Республики Армения.

Число заказов жителей России из Китая выросло на 60% в январе-мае 2026 года относительно аналогичного периода 2025 года. Средний чек за год снизился с 18 007 рублей до 16 300 рублей.

Цены на организацию свадьбы за год выросли на 30-40%. Каждая третья российская пара в 2026 году выбирает формат до 30 гостей вместо классического банкета.

В январе-мае 2026 года средний чек при покупке цветов в России составил 4,1 тыс. рублей. Год к году сумма выросла на 2,4%.

Средняя стоимость дизтоплива на АЗС Московского региона с 25 по 31 мая выросла на 0,7%, до 78,49 руб. за литр, АИ-92 — на 0,4%, до 64,67 руб., а АИ-95 — на 0,5%, до 71,46 руб. за литр.

В центре Москвы 7 июня 2026 года перекроют движение на участках нескольких улиц для проведения «Красочного забега».

ФСБ опубликовала видео с офисами международных ИТ-корпораций, программы которых использовались для прослушки смартфонов российских чиновников.

Спрос на специалистов в науке, технологиях, инженерии и математике (СТЕМ) снизился на 13,6% на год. Это связано с замедлением экономической активности.

Владимир Путин поручил обеспечить финансирование строительства пятого и шестого серийных универсальных атомных ледоколов.

Россияне смогут платить WB Кошельком во всей сети магазинов РИВ ГОШ.

В мобильном приложении 2ГИС появилась возможность отправлять посылки через СДЭК.

В Москве оштрафовали мужчину, который пришел сдавать экзамен на водительские права с наушником.

Пассажирские авиаперевозки между Россией и Китаем после введения безвизового режима выросли на 20-40% в зависимости от маршрута.

В Сербии обсуждают возможную отмену безвизового режима с Россией для вступления в Европейский союз.