Штрафы за несдачу отчета о движении средств по иностранным счетам могут получить даже те, кто не живет в России

Россияне, которые проводят за границей более 183 дней в году, рискуют получить штрафы за непредставление отчетности по зарубежным счетам из-за сложностей с подтверждением статуса нерезидента.

Налогоплательщики, которые фактически живут вне РФ, сталкиваются с тем, что инспекторы не принимают их доказательства пребывания за рубежом. В результате ФНС продолжает требовать отчеты о движении средств по иностранным счетам и электронным кошелькам, игнорируя отсутствие у человека статуса валютного резидента.

1 июня 2026 года завершилась кампания по декларированию иностранных счетов за 2025 год. Отчитываться о движение средств по зарубежным счетам обязаны только те, кто находится в России более 183 дней в году.

Однако на практике налоговые органы часто выносят решения о штрафах, ссылаясь на то, что представленные документы «не свидетельствуют об утрате статуса резидента РФ для целей валютного законодательства». Об этом пишет Forbes.

Проблема в отсутствии четкого перечня документов, которые однозначно подтверждают местонахождение человека. ФНС и Минфин допускают использование любых бумаг — от отметок в паспорте до квитанций из отелей, но на деле инспекции часто отклоняют такие доказательства. При этом официального документа, подтверждающего статус налогового нерезидента, российское законодательство не предусматривает.

«Фактическое нахождение физлиц в РФ и за ее пределами может быть подтверждено любыми документами, оформленными в установленном порядке», — сказали в Минфине.

Эксперты рекомендуют действовать проактивно: если вы переехали, стоит заранее направить в инспекцию письменное уведомление с приложением всех подтверждающих документов. Игнорировать требования ФНС опасно, так как за небольшим штрафом по валютному законодательству могут последовать доначисления НДФЛ, пени и риск уголовной ответственности.