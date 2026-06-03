Правительство обновило критерии отнесения объектов к категориям НВОС с 1 сентября 2026

По новым правилам ко II категории отнесены также объекты размещения отходов производства и потребления, исключенные из госреестра, прием отходов на которые прекращен.

Кабмин обновил перечень критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий.

Постановление от 29.05.2026 № 636 опубликовано на портале правовой информации 29 мая 2026 года.

Новые правила заменят действующий порядок, срок которого истекает 1 сентября 2026 года. Дополнены требования для объектов I, II, III и IV категорий в зависимости от степени их влияния на экологию.

К объектам II категории теперь относят площадки размещения отходов, которые исключили из государственного реестра и где прием мусора уже прекращен.

Также по новым правилам можно будет переводить отдельные производства нефтепродуктов, химических веществ и минеральных удобрений из I во II категорию. Это возможно при условии, что предприятие обеспечило очистку сточных вод согласно требованиям водного и экологического законодательства.

Напомним, закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ делит все промышленные объекты на четыре категории по уровню вреда для природы. От этой классификации зависят меры государственного регулирования и экологического контроля, которые применяют к компании.