ФНС уточнила порядок утраты права на пониженные страховые взносы

Малый и средний бизнес теряет льготу по страховым взносам при смене основного ОКВЭД с начала расчетного периода.

ФНС в письме от 28.05.2026 N БС-36-11/4527@ уточнила порядок утраты права на льготу по страховым взносам.

Если налогоплательщик меняет основной код ОКВЭД на тот, который не входит в перечень льготных, право на пониженные взносы аннулируется с 1 января текущего года.

Ранее ведомство в письме от 17.03.2026 № БС-36-11/1995@ поясняло, что при смене ОКВЭД право на пониженные тарифы теряется с 1-го числа месяца, в котором внесены изменения в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

Теперь налоговики подчеркнули, что исключение кода из перечня влечет пересчет обязательств за весь расчетный период.