ФНС уточнила порядок утраты права на пониженные страховые взносы
ФНС в письме от 28.05.2026 N БС-36-11/4527@ уточнила порядок утраты права на льготу по страховым взносам.
Если налогоплательщик меняет основной код ОКВЭД на тот, который не входит в перечень льготных, право на пониженные взносы аннулируется с 1 января текущего года.
Ранее ведомство в письме от 17.03.2026 № БС-36-11/1995@ поясняло, что при смене ОКВЭД право на пониженные тарифы теряется с 1-го числа месяца, в котором внесены изменения в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
Теперь налоговики подчеркнули, что исключение кода из перечня влечет пересчет обязательств за весь расчетный период.
Основной код ОКВЭД, это так понимается тот самый код по которому и идет основное получение средств в той или ином виде деятельности того же ИП или ЮЛ?