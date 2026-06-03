Долговая нагрузка россиян снизилась до минимума с 2019 года благодаря росту доходов и охлаждению кредитования

По данным ЦБ, долговая нагрузка населения опустилась до 9,1% — самого низкого уровня за последние семь лет. На динамику повлияли охлаждение розничного кредитования, рост доходов и завершение выплат по старым «дешевым» кредитам.

По итогам 2025 года долговая нагрузка россиян снизилась до 9,1% от располагаемых доходов — минимального уровня с 2019 года. Об этом сказано в «Обзоре финансовой стабильности» Центробанка. Показатель отражает долю доходов, которую граждане направляют на обслуживание кредитов.

Регулятор отмечает, что снижение стало результатом охлаждения рынка розничного кредитования на фоне жесткой денежно‑кредитной политики и макропруденциальных ограничений. Банки ужесточили требования к заемщикам, а доля одобрений по потребкредитам опустилась до 17-20%. Особенно заметно сократился спрос на беззалоговые кредиты и короткие займы МФО.

Дополнительным фактором стал рост доходов населения: в ряде отраслей, испытывающих кадровый дефицит, зарплаты в 2024-2025 годах росли быстрее инфляции. При этом ежемесячные платежи по ранее взятым кредитам оставались фиксированными. Одновременно подошел срок погашения кредитов, оформленных в период низких ставок 2020-2022 годов.

Сберегательная модель также усилилась: в 2025 году ставки по депозитам достигали 21-23%, что сделало накопления выгоднее новых займов под 30-40% годовых. Часть снижения долговой нагрузки связана и с ростом числа банкротств физических лиц, после которых обязательства списываются.

Показатель 9,1% означает, что в среднем россияне направляют на выплаты по кредитам чуть меньше десятой части доходов. Однако аналитики предупреждают, что агрегированные данные могут скрывать рост нагрузки у некоторых заемщиков.

«Проще говоря, у "типичных" заемщиков долговая нагрузка растет, а общая картина создает заниженную долговую нагрузку», — сказал аналитик сервиса «Бробанк.ру» Юрий Исаев.

В 2026 году эксперты ожидают постепенного смягчения ДКП: ключевая ставка может снизиться до 12-12,5% к концу года. Однако требования к оценке кредитоспособности останутся жесткими: с 2026 года банки учитывают только официальные доходы. Это продолжит ограничивать доступ к кредитам для высокорисковых заемщиков.

Снижение ставки в первую очередь поддержит новых заемщиков со стабильными доходами — спрос может вырасти на ипотеку и автокредиты. При этом рефинансирование старых кредитов останется ограниченным: даже при ключевой ставке 12% банки будут предлагать ставки на уровне 16-17%.