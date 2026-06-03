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🔴 Бесплатный вебинар → Основы аналитики 1С для бухгалтера: что изучать и как это поможет в работе
Вебинары для бухгалтеров

✅ Календарь вебинаров и практических консультаций для бухгалтера на «Клерке» в июне 2026

Собрали для вас анонсы вебинаров на июнь 2026 года.

Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. Потому что, во-первых, «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Во-вторых, в чате можно задавать спикеру вопросы, он ответит на них в конце встречи.

Мастер-класс и практическая консультация — возможность не только разобраться с нюансами заполнения отчетных форм, но и получить ответы на горячие вопросы от эксперта, задать вопросы по конкретным рабочим ситуациям.

Анонс вебинаров июня 2026

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Тема вебинара

Дата

Время (мск)

1

Кадры, воинский учет и персональные данные – 2026: практическая консультация с экспертом Еленой Пономаревой

3 июня

15:00

2

Основы аналитики 1С для бухгалтера: что изучать и как это поможет в работе

4 июня

11:00

3

Работа бухгалтера с маркетплейсом в 2026 году

5 июня

10:00

4

Общепит без НДС с 1 апреля 2026: как вернуть налог и переделать документы задним числом

5 июня

11:00

5

Изменения в расчете страховых взносов в 2026 году

5 июня

13:00

6

Кадровый, воинский учет и персональные данные: изменения 2026

5 июня

15:00

7

Претензии ФНС при работе с маркетплейсом: дробление бизнеса и т.д

5 июня

17:00

8

Работа бухгалтера с WB: контрольные точки ОСВ и отрицательные комиссии

9 июня

11:00

9

1С-2026: практическая консультация с экспертом Константином Соболевским

10 июня

15:00

10

АУСН-2026: практика работы, ошибки и перспективы режима

11 июня

15:00

11

Старые и новые расходы на «упрощенке»: что и как  можно учесть в 2026

16 июня

15:00

12

Мастер-класс. Законная налоговая оптимизация в 2026 году — как снизить нагрузку и застраховать свои предпринимательские риски

17 июня

11:00

13

Воинский учет в организациях – 2026

18 июня

15:00

14

Финансовая модель бизнеса в условиях увеличения налоговой нагрузки и ИИ-инструментов

23 июня

11:00

15

Вступление в саморегулируемую организацию для выполнения сварочных работ на опасных производственных объектах до 1 марта 2027 года. Новые полномочия Ростехнадзора

24 июня

11:00

16

ВЭД-контракты с Китаем: особенности заключения и разрешение споров

25 июня

11:00

17

Работа бухгалтера с Яндекс Маркетом: консультация с экспертом Еленой Шедис

26 июня

11:00

18

Изменения в налогах: консультация с экспертом Надеждой Камышевой

26 июня

15:00

19

Как перейти на аутсорс и начать работать с маркетплейсами

30 июня

11:00

Ежемесячно на вебинарах мы разбираем все темы, интересные бухгалтеру, кадровику, руководителю — от первички до отчетности и проверок.

Все будущие вебинары и записи прошедших, найдете в каталоге обучения Школы Клерка.

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