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СПОТ

ФНС: до 30 июня 2026 можно подавать ДОПП за 4 часа до пересечения границ

Импортеры, которые получили отсрочку от уплаты обеспечительного платежа, могут подавать ДОПП позже.

Налоговая служба разъясняет правила работы по СПОТ с 1 июня 2026 года.

Согласно п. 1 ст. 10 101-ФЗ, те, кто освобожден от уплаты обеспечительного платежа, формируют ДОПП за 4 часа до ввоза.

Могут ли применять это правило те, кто получил отсрочку по постановлению правительства от 29.05.2026 №641, спросили в чате ФНС.

«Да, можно», — ответили налоговики.

По общим правилам ДОПП подается за 2 календарных дня до предполагаемого пересечения автотранспортом российской границы.

Согласно постановлению №641, обязанность по уплате обеспечительного платежа отложили:

  • до 30 июня 2026 – при ввозе на территорию РФ с территории другого государства - члена ЕАЭС;

  • до 31 октября 2026 – при ввозе на территорию РФ из Беларуси через российско-белорусский участок государственной границы товаров, поставщик которых — организация/ИП, зарегистрированные в Беларуси.

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