ФНС: до 30 июня 2026 можно подавать ДОПП за 4 часа до пересечения границ

Импортеры, которые получили отсрочку от уплаты обеспечительного платежа, могут подавать ДОПП позже.

Налоговая служба разъясняет правила работы по СПОТ с 1 июня 2026 года.

Согласно п. 1 ст. 10 101-ФЗ, те, кто освобожден от уплаты обеспечительного платежа, формируют ДОПП за 4 часа до ввоза.

Могут ли применять это правило те, кто получил отсрочку по постановлению правительства от 29.05.2026 №641, спросили в чате ФНС.

По общим правилам ДОПП подается за 2 календарных дня до предполагаемого пересечения автотранспортом российской границы.

Согласно постановлению №641, обязанность по уплате обеспечительного платежа отложили: