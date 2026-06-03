ФНС: до 30 июня 2026 можно подавать ДОПП за 4 часа до пересечения границ
Налоговая служба разъясняет правила работы по СПОТ с 1 июня 2026 года.
Согласно п. 1 ст. 10 101-ФЗ, те, кто освобожден от уплаты обеспечительного платежа, формируют ДОПП за 4 часа до ввоза.
Могут ли применять это правило те, кто получил отсрочку по постановлению правительства от 29.05.2026 №641, спросили в чате ФНС.
«Да, можно», — ответили налоговики.
По общим правилам ДОПП подается за 2 календарных дня до предполагаемого пересечения автотранспортом российской границы.
Согласно постановлению №641, обязанность по уплате обеспечительного платежа отложили:
до 30 июня 2026 – при ввозе на территорию РФ с территории другого государства - члена ЕАЭС;
до 31 октября 2026 – при ввозе на территорию РФ из Беларуси через российско-белорусский участок государственной границы товаров, поставщик которых — организация/ИП, зарегистрированные в Беларуси.
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