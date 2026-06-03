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Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: борщевой набор стал дешевле почти на 25%, обед на ПМЭФ подорожал до 7,9 тысяч рублей, а «Честный знак» напомнит о просроченных лекарствах в аптечке россиян

Подготовили обзор главных событий дня — 3 июня 2026 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Средние мировые биржевые цены на подсолнечное, рапсовое, а также соевое масло в мае 2026 года достигли максимумов с 2022 года.

  • Стоимость овощей для «борщевого набора» за год снизилась на 24,8%.

  • Российский контейнерный рынок по итогам января-апреля 2026 года увеличился на 3% в годовом выражении.

  • «Лента» покупает 100% доли в ООО «РФБ-Ритейл» — операторе сети гипермаркетов «О'Кей».

  • Биржевые цены на кофе сорта арабика уменьшаются, 2 июня 2026 года показатель достиг самого низкого уровня с ноября 2024 года.

  • Продажи водонагревателей на маркетплейсе Wildberries выросли в мае 2026 года более чем в два раза относительно аналогичного периода 2025 года.

  • В «Честном знаке» появятся напоминания об истечении срока годности лекарств.

  • Обед на ПМЭФ за год подорожал на 22% подорожал, с 6500 до 7900 рублей на человека.

  • АвтоВАЗ представил на ПМЭФ гоночные автомобили Lada Vesta и Iskra, а также кроссовер Lada Azimut в новом цвете морской волны под названием «Серенада».

  • Мошенники угоняют Telegram пользователей через фейковые уведомления об «удалении аккаунта». Жертве предлагают отменить удаление, но по факту человек теряет доступ к своему профилю.

  • «Яндекс» запустил единый центр управления уведомлениями от сервисов. Пользователь может отдельно для каждого сервиса включить или отключить пуши, письма, звонки или СМС.

  • Помощник президента Владимир Мединский предложил ввести отработки для студентов-бюджетников.

  • Бланки ЕГЭ, заполненные нечитаемым почерком, не получат автоматически ноль баллов, их дополнительно проверят педагоги.

  • В Москве стартовала проходка левого перегонного тоннеля между станциями «ЗИЛ» и «Остров Мечты».

  • На Солнце произошла сильнейшая за 1,5 месяца вспышка. Следующую вспышку, уже максимального уровня, исследователи ожидают около полудня в среду.

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