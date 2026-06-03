⚡️ Итоги дня: борщевой набор стал дешевле почти на 25%, обед на ПМЭФ подорожал до 7,9 тысяч рублей, а «Честный знак» напомнит о просроченных лекарствах в аптечке россиян

Средние мировые биржевые цены на подсолнечное, рапсовое, а также соевое масло в мае 2026 года достигли максимумов с 2022 года.

Стоимость овощей для «борщевого набора» за год снизилась на 24,8%.

Российский контейнерный рынок по итогам января-апреля 2026 года увеличился на 3% в годовом выражении.

«Лента» покупает 100% доли в ООО «РФБ-Ритейл» — операторе сети гипермаркетов «О'Кей».

Биржевые цены на кофе сорта арабика уменьшаются, 2 июня 2026 года показатель достиг самого низкого уровня с ноября 2024 года.

Продажи водонагревателей на маркетплейсе Wildberries выросли в мае 2026 года более чем в два раза относительно аналогичного периода 2025 года.

В «Честном знаке» появятся напоминания об истечении срока годности лекарств.

Обед на ПМЭФ за год подорожал на 22% подорожал, с 6500 до 7900 рублей на человека.

АвтоВАЗ представил на ПМЭФ гоночные автомобили Lada Vesta и Iskra, а также кроссовер Lada Azimut в новом цвете морской волны под названием «Серенада».

Мошенники угоняют Telegram пользователей через фейковые уведомления об «удалении аккаунта». Жертве предлагают отменить удаление, но по факту человек теряет доступ к своему профилю.

«Яндекс» запустил единый центр управления уведомлениями от сервисов. Пользователь может отдельно для каждого сервиса включить или отключить пуши, письма, звонки или СМС.

Помощник президента Владимир Мединский предложил ввести отработки для студентов-бюджетников.

Бланки ЕГЭ, заполненные нечитаемым почерком, не получат автоматически ноль баллов, их дополнительно проверят педагоги.

В Москве стартовала проходка левого перегонного тоннеля между станциями «ЗИЛ» и «Остров Мечты».