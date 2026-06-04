Росприроднадзор нашел с помощью нейросети больше 1,8 тысяч «спящих» лицензий

Искусственный интеллект помог ведомству найти 1 834 простаивающих участков недр. Их владельцы получили права, но так и не начали работы.

Признаки «спящих» лицензий у 1 834 участков недр по итогам предварительного анализа с применением искусственного интеллекта.

Росприроднадзор обнаружил участки, владельцы которых получили права на недропользование по заявительному принципу, но не приступили к разработке проектов и началу работ в установленные сроки.

«Еще почти по 467 участкам система выявила признаки возможных нарушений лицензионных условий. Но окончательные выводы будут сделаны только после верификации инспекторами выводов искусственного интеллекта», — сказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова во время ПМЭФ-2026.

До начала активного промывного сезона по добыче россыпного золота ведомство проверяет участки, по которым лицензии уже аннулированы. По состоянию на апрель 2026 года таких объектов насчитывается более ста. Для контроля ситуации специалисты анализируют снимки дистанционного зондирования Земли, чтобы оценить качество консервации или ликвидации горных выработок.