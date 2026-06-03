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Малый и средний бизнес

На ПМЭФ впервые оценили уровень цифровизации малого и среднего бизнеса

Цифровую зрелость малого бизнеса в России оценили в 2,5 балла. Между разными регионами и отраслями экономики оказался значительный разрыв.

Корпорация МСП и Ростелеком представили первый индекс цифровой зрелости малого и среднего бизнеса, который по итогам исследования составил 2,52 балла из 5.

Наиболее высокие показатели оказались в сферах информации и связи, административной деятельности и образовании, где уровень цифровизации достигает 3 баллов. Об этом пишет RG.RU.

Наименьшие значения — менее 2 баллов — в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, культуре, спорте и развлечениях. Эксперты подчеркивают, что цифровизация пока не стала драйвером роста для большинства компаний, а ключевым барьером остается финансовая недоступность цифровых решений. При этом у малого бизнеса уже сформированы сильные стороны: автоматизация документооборота и финансовых процессов, а также наличие постоянной IT‑поддержки почти у 40% компаний.

Среди зон роста — обновление технической базы, переход на отечественное ПО, развитие цифровых компетенций, включая маркетинг, CRM и автоматизацию процессов.

Лидером по уровню цифровой зрелости стал Южный федеральный округ с индексом 2,7 балла, минимальные значения — 2,2 балла — зафиксированы в Дальневосточном округе.

Автор

ЦОТ «Решение»
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