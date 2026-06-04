Доля карт «Мир» в платежах превысила 75% в первом квартале 2026 года

Карта Мир продолжает усиливать позиции в России — в первом квартале 2026 года ее доля в карточных платежах превысила 75%, показав сокращение доли международных систем.

3 июня 2026 года генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин рассказал на ПМЭФ, что по итогам первого квартала текущего года доля карт «Мир» в общем объеме карточных платежей превысила 75%. Высвободившиеся объемы операций перераспределяются в пользу национальных платежных средств.

«Если посмотреть на первый квартал 2026 года, то доля карты "Мир" в общем объеме карточных платежей уже превысила 75%. Это показывает не только рост востребованности карты "Мир" как средства платежа, но еще и показывает сокращение доли международных платежных систем в общем объеме», — уточнил Дмитрий Дубынин.

Также он добавил, что карта «Мир» остается базовым инструментом безналичной оплаты для россиян. К началу 2026 года в стране выпустили 476,5 млн таких карт, а доля безналичных платежей в розничном обороте по итогам прошлого года достигла 88%.

Кроме того, на 1 мая 2026 года в Системе быстрых платежей совершили 49,1 млрд операций на общую сумму 259,7 трлн рублей.