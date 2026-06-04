С 1 июля 2026 года СФР будет быстрее регистрировать работников

Минтруд уменьшил сроки принятия решений о регистрации и о изменении сведений лицевого счета.

Минтруд меняет инструкцию о порядке ведения персонифицированного учета.

Соответствующий приказ от 23.04.2026 № 184н опубликован на сайте ведомства.

С 5 до 4 рабочих дней сократили сроки принятия решений:

об открытии ИЛС застрахованного либо об отказе в регистрации. Срок рассчитывают со дня получения анкеты зарегистрированного лица;

о выдаче уведомления о регистрации (изменении анкетных данных) либо об отказе.

СФР будет уточнять и дополнять сведения лицевого счета в срок не более 4 рабочих дней со дня получения от страхователей данных для назначения и выплаты пособий.

Новые правила вступят в силу с 1 июля 2026 года.