С 1 июля 2026 года СФР будет быстрее регистрировать работников
Минтруд меняет инструкцию о порядке ведения персонифицированного учета.
Соответствующий приказ от 23.04.2026 № 184н опубликован на сайте ведомства.
С 5 до 4 рабочих дней сократили сроки принятия решений:
об открытии ИЛС застрахованного либо об отказе в регистрации. Срок рассчитывают со дня получения анкеты зарегистрированного лица;
о выдаче уведомления о регистрации (изменении анкетных данных) либо об отказе.
СФР будет уточнять и дополнять сведения лицевого счета в срок не более 4 рабочих дней со дня получения от страхователей данных для назначения и выплаты пособий.
Новые правила вступят в силу с 1 июля 2026 года.
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