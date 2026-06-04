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За уклонение от медосмотра иностранцев будут выдворять: закон принят

Совет Федерации одобрил закон о штрафах и выдворении иностранцев за уклонение от медицинского освидетельствования.

Иностранным гражданам теперь грозит административная ответственность за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Нарушителей ждут штрафы и принудительное выдворение из страны.

Соответствующий закон 3 июня 2026 года утвердил Совет Федерации.

Иностранцам за отказ от медосвидетельствования грозит штраф от 25 до 50 тысяч рублей с последующим административным выдворением за пределы России. Если нарушитель не оплатит штраф вовремя, его размер увеличится вдвое, а мера в виде выдворения сохраняется.

Закон также устанавливает ответственность за нарушение порядка проведения проверок на наличие наркотиков, ВИЧ и других опасных инфекций:

  • для физлиц штраф составит от 25 до 100 тысяч рублей;

  • для должностных лиц — от 100 до 200 тыс.;

  • для юрлиц – от 300 тысяч до 1 млн или приостановка деятельности на срок от 14 до 90 суток.

Отдельно закреплена норма, которая позволяет суммировать штрафы. Если в ходе одной проверки выявят несколько одинаковых нарушений, санкции могут применить за каждое из них отдельно.

Документ вступит в силу со дня официального опубликования.

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