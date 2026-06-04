Пенсионные накопления и долгосрочные сбережения хотят перевести в новый фонд для инвестиций в технологии

Власти планируют консолидировать пенсионные накопления и долгосрочные сбережения россиян для их последующего инвестирования в технологический сектор экономики.

3 июня 2026 года председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на заседании Совета Федерации сообщил о подготовке законопроекта, который позволит инвестировать средства населений в технологии. Стороны обсуждают участие в проекте ВЭБ и ВТБ.

Если закон примут, госкорпорация получит доступ к управлению пенсионными накоплениями и долгосрочными сбережениями россиян. Эти средства планируют направлять на финансирование современных технологических проектов.

«Мы вместе с правительством разрабатываем определенный законопроект, который позволит создать объединенный пенсионный фонд, где контрольный пакет будет принадлежать государственным организациям», — сказал Игорь Шувалов.

По данным на июль 2025 года, пенсионные накопления в государственной управляющей компании ВЭБ.РФ, частных УК и негосударственных пенсионных фондах формируют свыше 72,1 млн человек. При этом в ВЭБ средства держат почти 36,3 млн человек, а их объем превысил 844 млрд рублей.