Пенсионные накопления и долгосрочные сбережения хотят перевести в новый фонд для инвестиций в технологии
3 июня 2026 года председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на заседании Совета Федерации сообщил о подготовке законопроекта, который позволит инвестировать средства населений в технологии. Стороны обсуждают участие в проекте ВЭБ и ВТБ.
Если закон примут, госкорпорация получит доступ к управлению пенсионными накоплениями и долгосрочными сбережениями россиян. Эти средства планируют направлять на финансирование современных технологических проектов.
«Мы вместе с правительством разрабатываем определенный законопроект, который позволит создать объединенный пенсионный фонд, где контрольный пакет будет принадлежать государственным организациям», — сказал Игорь Шувалов.
По данным на июль 2025 года, пенсионные накопления в государственной управляющей компании ВЭБ.РФ, частных УК и негосударственных пенсионных фондах формируют свыше 72,1 млн человек. При этом в ВЭБ средства держат почти 36,3 млн человек, а их объем превысил 844 млрд рублей.
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