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Курсы валют

💲 Курс доллара, евро и юаня на 4 июня 2026 года

Банк России установил курс доллара США 73,3 рубля, евро стоит 85,1.

На 4 июня 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 73,3 рубля, курс евро — 85,1.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 4 июня 2026 года:

Валюта

Стоимость

Доллар США

73,3436 рубля

Евро

85,1243 рубля

Юань

10,8262 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 4 июня 2026 года. Источник: ЦБ.
Динамика курса доллара США по данным на 4 июня 2026 года. Источник: ЦБ.

Начальник отдела исследования инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев отмечает, что в начале июня традиционно растет спрос на валюту из‑за окончания налогового периода и начала отпусков. По его оценке, в первую неделю лета доллар может находиться в диапазоне 69,5-74,5 рубля.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.

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