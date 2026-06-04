💲 Курс доллара, евро и юаня на 4 июня 2026 года

На 4 июня 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 73,3 рубля, курс евро — 85,1.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 4 июня 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 73,3436 рубля Евро 85,1243 рубля Юань 10,8262 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 4 июня 2026 года. Источник: ЦБ.

Начальник отдела исследования инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев отмечает, что в начале июня традиционно растет спрос на валюту из‑за окончания налогового периода и начала отпусков. По его оценке, в первую неделю лета доллар может находиться в диапазоне 69,5-74,5 рубля.

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