Казначейство рассказало о первых платежах цифровым рублем — им уже оплатили штрафы

Глава Федерального казначейства Роман Артюхин рассказал, что цифровой рубль уже использовали для оплаты штрафов, а ведомство завершает переход на российские технологии и усиливает контроль за использованием бюджетных средств.

Цифровой рубль начали использовать в расчетах с государством. По словам главы Федерального казначейства Романа Артюхина, через него уже оплатили административные штрафы на сумму 35 тыс. рублей.

Он подчеркнул, что новая технология должна ускорить и удешевить переводы, а не стать инструментом тотального контроля, поскольку движение бюджетных средств и так полностью прозрачно.

«Мы скромные бухгалтеры, скромные казначеи. Наша задача — обеспечивать бесперебойную работу системы, проводить все бюджетные платежи. Мы не политический орган, а скорее технологический», — сказал Роман Артюхин.

Также он добавил, что ведомство завершает переход с Oracle на отечественные системы управления базами данных в рамках импортозамещения и уже использует российские решения для всех ключевых операций.

Казначейство расширяет технологический контроль за стройками, применяя камеры и нейросети для подтверждения фактического выполнения работ. По словам Артюхина, задача ведомства — не только проводить платежи, но и обеспечивать результативность расходования бюджетных средств.