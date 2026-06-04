Зарубежные сервисы могут заработать без VPN — мобильные операторы готовят новые тарифы

Операторы связи ведут переговоры с регуляторами, чтобы снять ограничения с VPN-сервисов, которые не нарушают российское законодательство. Также они собираются внедрить собственные решения для доступа к зарубежным ресурсам.

«Билайн» и Т2 обсуждают с властями возможность легального доступа к иностранным нейросетям и развлекательным сервисам, которые самостоятельно ограничили работу в России.

Инициатива предполагает создание механизмов, позволяющих абонентам пользоваться такими ресурсами без необходимости самостоятельно настраивать VPN. Об этом рассказал гендиректор «ВымпелКома» Сергей Анохин.

«Мы считаем, что несправедливо, что российские пользователи не получают доступ к решениям, которые не нарушают российского законодательства. Видим взаимопонимание с регулятором, что это правильная инициатива, которую можно реализовать в описанном виде», — сказал Сергей Анохин.

Идея ввести «белые списки» для отдельных сервисов получила поддержку со стороны нескольких ведомств. Речь идет не о федеральном перечне разрешенных VPN-приложений, а о предоставлении операторам права открывать доступ к конкретным зарубежным сайтам и нейросетям, которые не подпадали под блокировки Роскомнадзора за нарушение законов.

В «Билайне» планируют внедрить такую опцию непосредственно в тарифные планы, чтобы пользователям не требовалось совершать дополнительные действия. В Т2 подтвердили, что проработка этой межотраслевой инициативы ведется всеми крупными операторами связи для улучшения клиентского опыта и минимизации последствий текущих ограничений.

Власти усилили борьбу с инструментами обхода блокировок, включая ограничение оплаты Apple ID через мобильные счета и требования к ресурсам блокировать доступ для пользователей с включенным VPN. В ответ Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» предупреждала о рисках для работы IT-специалистов, которым VPN необходим для доступа к зарубежным репозиториям и библиотекам кода.