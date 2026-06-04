ФНС уточнила, какие машины для инвалидов освобождаются от транспортного налога

Для применения льготы нужно подать в налоговую подтверждающие документы.

Право на освобождение от налога на транспорт есть в отношении автомобилей, которые изначально выпущены производителем как специализированные, либо были переоборудованы для нужд инвалидов, напомнила ФНС.

Льгота распространяется на легковые машины мощностью до 100 л. с. (до 73,55 кВт), полученные через органы соцзащиты, а также на транспорт, переоборудованный для управления людьми с ограниченными физическими возможностями, независимо от мощности двигателя.

Для получения освобождения нужно обратиться в налоговую инспекцию с подтверждающими документами за истекший налоговый период. Это может быть техническая документация, ПТС или договор купли-продажи.

В госреестре транспортных средств не всегда содержатся сведения о специальном назначении машин. Но с 2027 года введен автоматизированный обмен данными между ФНС, органами соцзащиты и организациями, передающими такие автомобили физическим лицам (п. 7.1 ст. 362 НК).

Дополнительные льготы по транспортному налогу для инвалидов могут устанавливать регионы, добавили налоговики.