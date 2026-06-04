«Авито работа» раскрыла, кому предлагали самые больше зарплаты весной 2026
Весной 2026 года доход более 211 тыс. рублей работодатели предлагали аппаратчикам.
Такие результаты показало исследование «Авито Работы». Доходы специалистов в этой сфере выросли на 36% по сравнению с прошлым годом.
Аппаратчики отвечают за управление и контроль технологических процессов на производстве. В их обязанности входит мониторинг работы оборудования, проверка параметров выпускаемой продукции и обеспечение бесперебойного функционирования производственных линий.
В рейтинг профессий с наиболее высокими зарплатами также вошли:
промышленные альпинисты – 156,1 тыс.;
бурильщики — 155,4 тыс.
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