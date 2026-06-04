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Зарплата

«Авито работа» раскрыла, кому предлагали самые больше зарплаты весной 2026

Самыми высокооплачиваемыми специалистами в производстве стали аппаратчики.

Весной 2026 года доход более 211 тыс. рублей работодатели предлагали аппаратчикам.

Такие результаты показало исследование «Авито Работы». Доходы специалистов в этой сфере выросли на 36% по сравнению с прошлым годом.

Аппаратчики отвечают за управление и контроль технологических процессов на производстве. В их обязанности входит мониторинг работы оборудования, проверка параметров выпускаемой продукции и обеспечение бесперебойного функционирования производственных линий.

В рейтинг профессий с наиболее высокими зарплатами также вошли:

  • промышленные альпинисты – 156,1 тыс.;

  • бурильщики — 155,4 тыс.

Автор

Автоматизация учета

В Альфа-Лизинге искусственный интеллект проверяет «первичку» за бухгалтеров. За 2 минуты делает то, на что человек тратит 20

Бухгалтер загружает скан документа в чат с нейросетью, пишет, например, «Обработай УПД» — и получает отчет, который можно тут же загрузить в «1С». В деталях разбираем, как новые технологии упрощают жизнь бухгалтерам Альфа-Лизинга. 

В Альфа-Лизинге искусственный интеллект проверяет «первичку» за бухгалтеров. За 2 минуты делает то, на что человек тратит 20
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