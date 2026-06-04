Россияне начинают копить на пенсию только после 40 лет: почему это выходит в разы дороже

Только 18% россиян регулярно откладывают деньги на пенсию, причем большинство начинает делать это после 40 лет.

Для комфортной жизни после завершения карьеры россиянам в среднем нужен ежемесячный доход в 56,2 тыс. рублей и накопленный капитал в 5,7 млн.

При этом лишь 19% респондентов задумываются о формировании пенсионных накоплений до достижения 40-летнего возраста. Об этом сказано в исследовании СберНПФ.

Самые высокие запросы по ежемесячному доходу на пенсии зафиксировали в Уфе (76,8 тысячи рублей), Саратове (69,5 тысячи рублей) и Оренбурге (67,2 тысячи рублей). Наибольшие ожидания по размеру финансового резерва озвучили жители Новосибирска (9,1 млн рублей), Кирова (8,8 млн рублей) и Омска (8,6 млн рублей).

Однако из-за слишком короткого горизонта инвестирования накопить желаемую сумму будет проблематично.

«Установку на "поздние" сбережения надо менять. В этом могут помочь работодатели: например, рассказывать, как формировать пенсионный капитал через корпоративные решения или ПДС. Такой подход поможет увеличить будущий доход россиян на 30-50%», — сказал старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.

Для сравнения: если человек с доходом 75 тыс. рублей начнет откладывать по 3 тыс. в месяц в программу долгосрочных сбережений с 18 лет, к 55 годам он накопит 23,65 млн. При начале накоплений в 40 лет для достижения аналогичного результата ежемесячный взнос должен составлять уже 51 тыс.