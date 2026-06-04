Глава Минфина: мы не перегнули палку с налогами в 2026 году

Показатели исполнения бюджета за январь-май 2026 года подтвердили, что налоговые реформы не привели к перегрузке бизнеса и обеспечили рост поступлений.

Министр финансов Антон Силуанов во время ПМЭФ заявил, что налоговые изменения не привели к избыточному давлению на бизнес.

По его словам, динамика исполнения федерального бюджета за первые пять месяцев 2026 года демонстрирует устойчивый рост налоговых поступлений.

«Несмотря на два пакета налоговых изменений, налоги то растут. Были риски того, что мы можем где-то перегнуть палку, нет, не перегнули. Показатели исполнения бюджета за пять месяцев об этом красноречиво свидетельствуют», — сказал Антон Силуанов.

Минфин ранее указывал, что налоговые новации направлены на повышение устойчивости доходной базы и адаптацию системы к новым экономическим условиям.