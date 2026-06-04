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Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: огурцы сильнее всего подешевели весной 2026, владельцы Apple перестанут получать уведомления от MAX, в Абхазии не будут тормозить авто с номерами РФ

Подготовили обзор главных событий дня — 4 июня 2026 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Продажи новых электромобилей в России по итогам января-мая 2026 года выросли на 19% в годовом выражении и составили 4,46 тыс. единиц.

  • Огурцы стали самым подешевевшим продуктом весной 2026 года — за три месяца цены снизились более чем вдвое. Если в начале марта килограмм огурцов в стране стоил в среднем 300 рублей, то в начале июня — уже 143 рубля.

  • Французская сеть «Ашан», управляющая одноименными гипермаркетами, подала заявку на регистрацию бренда «Бон Кафе».

  • Продажи ноутбуков в России сократились на 20%. За январь-май 2026 года в России продали около 924 тыс. ноутбуков на общую сумму 59,2 млрд рублей.

  • Продажи новых автомобилей бренда Lada в России в мае 2026 года выросли на 11% в годовом выражении и составили 28,4 тыс. штук.

  • Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести единую ежемесячную стипендию аспирантов очной формы обучения в размере не менее одного минимального размера оплаты труда (МРОТ).

  • Мошенники под видом девушек стали знакомиться с военнослужащими и предлагать обменяться фотографиями через специальные якобы безопасные приложения, однако их установка грозит кражей аккаунтов.

  • В Госдуме предложили создать госпрограммы по борьбе с лудоманией. Законопроект предусматривает создание в структуре Минздрава отдельных программ профилактики и лечения патологического влечения к азартным играм.

  • На территории бывшего следственного изолятора «Кресты» в центре Санкт-Петербурга планируют построить два отеля — уровня «четыре звезды» и «пять звезд», ими будет управлять Cosmos Hotel Group.

  • Самым дорогим бронированием в рамках ПМЭФ стало проживание представителя FMCG-компании в пятизвездочном отеле, стоимость четырех ночей составила 2,49 млн рублей.

  • Глава Банка России Эльвира Набиуллина должна была принимать участие в традиционной макроэкономической сессии ПМЭФ, но не приехала. В ЦБ сказали, что она на больничном.

  • На ПМЭФ-2026 прошла премьера обновленных Aurus Senat. У седана Senat теперь новая решетка радиатора, новые бамперы, матричные фары и более стильные задние фонари, другая крышка багажника.

  • Wildberries будет развивать туристическое направление сервиса WB Travel и планирует открыть его первые розничные точки уже в 2026 году. Россияне смогут забронировать туры в пунктах выдачи.

  • Яндекс Маркет запустил ленту коротких видео. Этот инструмент позволит продавцам продвигать свои товары.

  • Китайский маркетплейс POIZON запустил направление local‑to‑local, которое позволит российским селлерам торговать на площадке.

  • Замок уехавшей из России Аллы Пугачевой подешевел почти в десять раз. Он превратился в сложный убыточный актив.

  • Пользователи MAX смогут бесплатно посетить экскурсии. Авторы популярных каналов в MAX, крупные российские компании и медиа подготовили для жителей и гостей Санкт-Петербурга эксклюзивные речные экскурсии.

  • Владельцы устройств Apple больше не будут получать пуш-уведомления от MAX. Это связано с удалением мессенджера из магазина приложений.

  • В Кабардино-Балкарии выпускник школы через суд смог отстоять свой результат ЕГЭ по физике, который ранее был аннулирован из-за якобы использования на экзамене шпаргалки. Ученик указал, что пользовался черновиком, а не шпаргалкой.

  • Четырех человек удалили в первый день Единого государственного экзамена за использование шпаргалок, микрокамеры в галстуке и вынос контрольно-измерительных материалов.

  • 5 июня 2026 года Центробанк выпустит в обращение памятную монету из недрагоценных металлов «Чувашская Республика». Монета номиналом 10 рублей выходит в серии «Российская Федерация».

  • В Таганроге можно путешествовать на ретротрамвае по любимым местам Чехова.

  • Федеральная пассажирская компания (ФПК) продолжит работу по улучшению доступности интернета в поездах.

  • Из Иркутска, Новосибирска и Владивостока могут появится прямые авиарейсы в Манилу и Себу.

  • В Абхазии запретили тормозить без причин автомобили с российскими номерами.

  • Вечером 4 июня начнется сильная и продолжительная магнитная буря.

Автор

Альберт Ханов
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