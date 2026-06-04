⚡️ Итоги дня: огурцы сильнее всего подешевели весной 2026, владельцы Apple перестанут получать уведомления от MAX, в Абхазии не будут тормозить авто с номерами РФ

Продажи новых электромобилей в России по итогам января-мая 2026 года выросли на 19% в годовом выражении и составили 4,46 тыс. единиц.

Огурцы стали самым подешевевшим продуктом весной 2026 года — за три месяца цены снизились более чем вдвое. Если в начале марта килограмм огурцов в стране стоил в среднем 300 рублей, то в начале июня — уже 143 рубля.

Французская сеть «Ашан», управляющая одноименными гипермаркетами, подала заявку на регистрацию бренда «Бон Кафе».

Продажи ноутбуков в России сократились на 20%. За январь-май 2026 года в России продали около 924 тыс. ноутбуков на общую сумму 59,2 млрд рублей.

Продажи новых автомобилей бренда Lada в России в мае 2026 года выросли на 11% в годовом выражении и составили 28,4 тыс. штук.

Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести единую ежемесячную стипендию аспирантов очной формы обучения в размере не менее одного минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Мошенники под видом девушек стали знакомиться с военнослужащими и предлагать обменяться фотографиями через специальные якобы безопасные приложения, однако их установка грозит кражей аккаунтов.

В Госдуме предложили создать госпрограммы по борьбе с лудоманией. Законопроект предусматривает создание в структуре Минздрава отдельных программ профилактики и лечения патологического влечения к азартным играм.

На территории бывшего следственного изолятора «Кресты» в центре Санкт-Петербурга планируют построить два отеля — уровня «четыре звезды» и «пять звезд», ими будет управлять Cosmos Hotel Group.

Самым дорогим бронированием в рамках ПМЭФ стало проживание представителя FMCG-компании в пятизвездочном отеле, стоимость четырех ночей составила 2,49 млн рублей.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина должна была принимать участие в традиционной макроэкономической сессии ПМЭФ, но не приехала. В ЦБ сказали, что она на больничном.

На ПМЭФ-2026 прошла премьера обновленных Aurus Senat. У седана Senat теперь новая решетка радиатора, новые бамперы, матричные фары и более стильные задние фонари, другая крышка багажника.

Wildberries будет развивать туристическое направление сервиса WB Travel и планирует открыть его первые розничные точки уже в 2026 году. Россияне смогут забронировать туры в пунктах выдачи.

Яндекс Маркет запустил ленту коротких видео. Этот инструмент позволит продавцам продвигать свои товары.

Китайский маркетплейс POIZON запустил направление local‑to‑local, которое позволит российским селлерам торговать на площадке.

Замок уехавшей из России Аллы Пугачевой подешевел почти в десять раз. Он превратился в сложный убыточный актив.

Пользователи MAX смогут бесплатно посетить экскурсии. Авторы популярных каналов в MAX, крупные российские компании и медиа подготовили для жителей и гостей Санкт-Петербурга эксклюзивные речные экскурсии.

Владельцы устройств Apple больше не будут получать пуш-уведомления от MAX. Это связано с удалением мессенджера из магазина приложений.

В Кабардино-Балкарии выпускник школы через суд смог отстоять свой результат ЕГЭ по физике, который ранее был аннулирован из-за якобы использования на экзамене шпаргалки. Ученик указал, что пользовался черновиком, а не шпаргалкой.

Четырех человек удалили в первый день Единого государственного экзамена за использование шпаргалок, микрокамеры в галстуке и вынос контрольно-измерительных материалов.

5 июня 2026 года Центробанк выпустит в обращение памятную монету из недрагоценных металлов «Чувашская Республика». Монета номиналом 10 рублей выходит в серии «Российская Федерация».

В Таганроге можно путешествовать на ретротрамвае по любимым местам Чехова.

Федеральная пассажирская компания (ФПК) продолжит работу по улучшению доступности интернета в поездах.

Из Иркутска, Новосибирска и Владивостока могут появится прямые авиарейсы в Манилу и Себу.

В Абхазии запретили тормозить без причин автомобили с российскими номерами.