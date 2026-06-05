В Госдуме предложили ужесточить ответственность за нелегальные детские лагеря. Штрафы вырастут до 2,5 млн рублей

Новый законопроект предлагает ужесточить ответственность за работу нелегальных детских лагерей: штраф поднимут и введут возможность приостановления деятельности уже при первом нарушении.

4 июня 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, направленный на ужесточение ответственности за нарушения в сфере детского отдыха и оздоровления. Документ предусматривает повышение штрафов и расширение мер воздействия на организации и индивидуальных предпринимателей, работающих без включения в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления.

Сейчас проблема нелегальных лагерей сохраняется: такие объекты нередко работают без санитарно‑эпидемиологических заключений, лицензий и проверок, что приводит к созданию опасных условий для несовершеннолетних. Практика показывает, что отдельные лица продолжают организовывать нелегальные лагеря даже после привлечения к ответственности, а действующие штрафы не создают достаточного сдерживающего эффекта.

Законопроект предлагает увеличить размеры административных штрафов от 1,5 до 2 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.

За повторные правонарушения будет повышенная ответственность: штраф от 2 до 2,5 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 60 суток.

Ожидается, что изменения повысят дисциплину на рынке детского отдыха, выведут добросовестные организации в правовое поле, снизят риски для жизни и здоровья детей и укрепят доверие родителей к системе детского оздоровления.

Если законопроект примут, он вступит в силу задним числом — с 1 января 2026 года.