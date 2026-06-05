💲 Курс доллара, евро и юаня на 5 июня 2026 года

На 5 июня 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 74,3 рубля, курс евро — 86,3.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 5 июня 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 74,2956 рубля Евро 86,2712 рубля Юань 10,9536 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 5 июня 2026 года. Источник: ЦБ.

ВТБ ожидает умеренное ослабление рубля и прогнозирует курс около 80 рублей за доллар к концу 2026 года, сообщил Дмитрий Пьянов. По его словам, средний курс в 2026 году может составить около 77 рублей, хотя в отдельные периоды волатильность сохранится.

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