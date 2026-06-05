Депутат Говырин предложил поддерживать одновременно и бизнес, и рождаемость

Поддержка предпринимательства создает условия для роста рождаемости за счет гибких форм занятости и увеличения доходов семей.

Развитие малого и среднего бизнеса позволяет россиянам совмещать профессиональную деятельность с воспитанием детей, укрепляет материальную базу для планирования семьи. Об этом заявил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин на ПМЭФ-2026.

Он сослался на исследования, согласно которым у женщин-предпринимательниц среднее число детей выше, чем у занятых по найму во внебюджетной сфере. Так, в 2017 году на одну предпринимательницу приходилось 1,24 ребенка, а на работницу внебюджетной организации — 1,07.

Доля женщин с тремя детьми среди предпринимательниц составляла 8,24%, а среди наемных работников внебюджетного сектора — 4,38%.

«Когда у человека есть собственное дело, дополнительный заработок, возможность работать рядом с домом, сохранять занятость после рождения ребенка и распределять время внутри семейного уклада, решение о детях получает более прочную материальную основу», — считает Говырин.

По словам депутата, сегодня в России свое дело развивают более 7 млн женщин, включая самозанятых и ИП.

Поэтому увеличение числа предпринимателей и поддержка рождаемости могут работать в одном направлении. Чем больше у семьи возможностей зарабатывать, открывать свое дело, совмещать родительство и профессиональную активность, тем больше оснований для рождения детей и для выбора многодетности, уверен депутат.