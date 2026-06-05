Для лесных компаний могут ввести мораторий на банкротство

Правительство рассматривает возможность отложить рост арендных платежей и ввести мораторий на банкротство для лесопромышленных предприятий.

Вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил профильным ведомствам проработать меры поддержки лесопромышленной отрасли, которая столкнулась с резким ростом затрат из-за изменения порядка расчета аренды лесных участков.

Власти могут ввести мораторий на рост платы за лесные участки до 2028 года. Также рассматривается вариант рассрочки платежей на три года, однако представители бизнеса считают такую меру недостаточной для исправления текущего положения. Об этом пишет «Коммерсант».

Проблемы у компаний возникли после 1 января 2024 года, когда изменился порядок расчета аренды и были отменены понижающие коэффициенты. Дополнительные начисления за 2024-2025 годы существенно увеличили финансовую нагрузку на отрасль. Согласно данным главы комитета заксобрания Архангельской области Александра Дятлова, по итогам 2025 года убыточными стали 45% лесозаготовительных и 48% деревообрабатывающих предприятий.

«Цифры страшные, и любое увеличение фискальной нагрузки на отрасль делает эту статистику еще более печальной», — сказал Александр Дятлов.

Вице-президент Segezha Group Николай Иванов заявил, что предложения бизнеса, представленные Союзом лесопромышленников и лесоэкспортеров РФ, получили поддержку на совещании. Среди них — отмена доначислений арендной платы, мораторий на повышение экологического сбора и платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Ранее Минпромторг и Минфин указывали, что действующие механизмы Налогового кодекса уже позволяют компаниям запрашивать отсрочки по обязательным платежам.