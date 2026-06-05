Пользователи MAX откажутся от смартфонов Apple и перейдут на Android — считает президент Ростелекома

Из-за удаления мессенджера MAX из AppStore, пользователи Apple могут сменить смартфоны, чтобы оставаться на связи.

Удаление мессенджера MAX из магазина приложений Apple приведет к снижению трафика, так как программа перестанет корректно работать на iPhone. Об этом заявил президент Ростелекома Михаил Осеевский на полях ПМЭФ-2026.

Владельцам устройств придется выбирать между переходом на смартфоны с операционной системой Android или отечественной платформой «Аврора».

«Поскольку iPhone перестанут с "Максом" работать, конечно, трафик уменьшится. Объективно. Дальше либо люди будут переходить на телефоны на Android, или на других операционных системах, например, на российскую "Аврору"», — сказал Михаил Осеевский.

Также он добавил, что российский мессенджер уже занял устойчивое положение на рынке. По информации оператора Т2, на прошлую неделю число пользователей MAX только в сети этого провайдера достигло 24,5 млн человек.