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Маркетплейсы

Маркетплейсы перейдут на единую модель взаимодействия с банками

Для банков будут равные условия подключения, скидки для покупателей обещают сохранить.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов сообщил, что площадки интернет-торговли внедрят открытую систему сотрудничества с финансовыми организациями.

ЦБ поддержал такой подход, добавил он.

«Кажется, в этом вопросе все уже договорились. Маркетплейсы будут развивать открытую модель взаимодействия с банками с понятными правилами подключения, к которой любой банк сможет присоединиться, при желании. Условия для всех будут одинаковыми.

Насколько мне известно, Банк России такой подход поддержал», — сказал Соколов на ПМЭФ-2026.

Он уточнил, что скидки для покупателей сохранятся. Использование маркетинговых инструментов и отображения цен для не будут ограничивать.

Автор

Клерк Бизнес
Маркетинг

Собственное B2B-медиа внутри сильной площадки: зачем компаниям блог на «Клерке»

Первая мысль, если вы решили продвигать бизнес через контент — «срочно запускаем блог на корпоративном сайте». Это кажется логичным: своя территория, полный контроль, все материалы под рукой. Реальность же говорит об обратном. Такой блог — «склад контента», который никто не видит. Эффективнее запускать B2B-медиа там, где аудитория уже собрана, активна и дове

Собственное B2B-медиа внутри сильной площадки: зачем компаниям блог на «Клерке»
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