Маркетплейсы перейдут на единую модель взаимодействия с банками
Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов сообщил, что площадки интернет-торговли внедрят открытую систему сотрудничества с финансовыми организациями.
ЦБ поддержал такой подход, добавил он.
«Кажется, в этом вопросе все уже договорились. Маркетплейсы будут развивать открытую модель взаимодействия с банками с понятными правилами подключения, к которой любой банк сможет присоединиться, при желании. Условия для всех будут одинаковыми.
Насколько мне известно, Банк России такой подход поддержал», — сказал Соколов на ПМЭФ-2026.
Он уточнил, что скидки для покупателей сохранятся. Использование маркетинговых инструментов и отображения цен для не будут ограничивать.
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