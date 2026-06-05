Маркетплейсы перейдут на единую модель взаимодействия с банками

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов сообщил, что площадки интернет-торговли внедрят открытую систему сотрудничества с финансовыми организациями.

ЦБ поддержал такой подход, добавил он.

«Кажется, в этом вопросе все уже договорились. Маркетплейсы будут развивать открытую модель взаимодействия с банками с понятными правилами подключения, к которой любой банк сможет присоединиться, при желании. Условия для всех будут одинаковыми.

Насколько мне известно, Банк России такой подход поддержал», — сказал Соколов на ПМЭФ-2026.