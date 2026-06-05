Егоров: малый и средний бизнес принес бюджету 150 млрд рублей в виде НДС

В 2026 года систему НДС вошли 433 тысяч новых плательщиков НДС, которые раньше применяли УСН.

Глава ФНС Даниил Егоров 5 июня 2026 года во время ПМЭФ-2026 рассказал, что с начала года малый и средний бизнес с начала года перечислил в бюджет 150 млрд рублей НДС.

«Если мы говорим о сегодняшних цифрах, то у нас НДС уплачено в районе 150 млрд рублей с этой когорты налогоплательщиков», — сказал Даниил Егоров.

Статус плательщиков НДС получили 433 тыс. субъектов, которые ранее применяли упрощенную систему налогообложения. Большая часть из них — более 200 тыс. компаний — это бизнес с годовой выручкой от 20 до 60 млн рублей.